Bentley Contiental GT, è più aggressiva con la cura Mansory

La Bentley Continental GT di ultima generazione è stata rivista nel design e nei contenuti, con uno stile in cui spiccano i fari singoli anteriori ed una linea che si evolve rimanendo al vertice dell'eleganza.



Mansory ha pensato di intervenire su questo modello rendendolo più sportivo ed elaborato nello stile grazie ai particolari in carbonio forgiato. In particolare, il cofano, con le sue aperture, si combina allo splitter per caratterizzare il frontale. Mentre la vista laterale presenta dettagli all'altezza del passaruota anteriore, nuove calotte per i retrovisori, ed i cerchi da 22 pollici. Immancabile, nella zona posteriore il diffusore che incorpora i quattro scarichi, mentre spunta anche uno spoiler a becco d'anatra.

La livrea dark, scelta per il corpo vettura, contrasta con gli interni in tonalità tabacco chiaro e caratterizzati dalle cuciture tipiche delle elaborazioni Mansory, il cui logo è presente sul volante e in altri punti dell'abitacolo, come le soglie battitacco ed i tappetini, e persino sulle cinture di sicurezza.

Sotto pelle, non ci sono indicazioni relative a modifiche, al momento, ma ricordiamo che la power unit di serie, con il V8 4.0 combinato al comparto elettrico, eroga 782 CV di potenza e 1000 Nm di coppia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA