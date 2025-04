Opel punta su innovazione e flessibilità con Maxx e Rocks

Era il 1995 quando Opel presentava al Salone di Ginevra una concept innovativa, la Maxx. E, 30 anni dopo, il costruttore di Rüsselsheim è ancora protagonista nelle soluzioni di mobilità creative con Opel Rocks, quadriciclo elettrico che può essere guidato da 15 anni.

Ben 30 anni fa il concept Opel MAXX ha stupito il pubblico per la sua versatilità e alcuni dettagli, come il rivestimento esterno della carrozzeria in profili di alluminio estruso in design modulare scaldati insieme, mettendo utilizzato per la costruzione di aerei. Con una lunghezza di soli 2,97 metri e una larghezza e un'altezza di 1,58 metri, la Opel MAXX a due porte offriva anche un volume di carico fino a 500 litri.

Inoltre, il design rese relativamente facile la costruzione di veicoli con passi e lunghezze diverse dalla base di Opel MAXX. Una decappottabile, un pick-up, un fuoristrada, un furgone o un taxi potrebbero essere creati tutti sulla stessa piattaforma.

Oggi, invece, in casa Opel la massima espressione di mobilità flessibile è rappresentata dalla Rocks, il quadriciclo elettrico con un'autonomia fino a 75 chilometri e una velocità massima di 45 km/h. Le dimensioni di Rocks sono davvero compatte: lungo 2,41 metri e largo solo 1,39 metri.

A breve Rocks riceverà un nuovo look: l'Opel Vizor brillerà quindi nel caratteristico nero, come per tutti gli altri modelli, mentre l'Opel Blitz all'anteriore e al posteriore luccicherà di un bianco a contrasto. Mentre la carrozzeria sotto la linea del finestrino sarà grigio chiaro, il tetto e le ruote nere rimarranno un altro elemento che attira l'attenzione.



