Messico, cresce Corridoio interoceanico, alternativa a Panama

Il corridoio interoceanico dell'istmo di Tehuantepec, una rotta di transito commerciale nel Messico meridionale che collega l'oceano Pacifico con il Golfo del Messico e l'oceano Atlantico, ha compiuto un passo storico ricevendo la sua prima spedizione transoceanica su larga scala.

La nave Glovis Cosmos della Hyundai Motor Company è approdata al porto di Salina Cruz, nello stato di Oaxaca, dopo aver attraversato il Pacifico. Trasportava 600 veicoli che sono stati caricati su vagoni ferroviari e hanno percorso 308 chilometri in circa otto ore fino al porto di Coatzacolacos, nello stato di Veracruz.

Nella sua conferenza stampa mattutina, Sheinbaum ha sottolineato che "stanno arrivando navi più grandi" e che "in questa occasione sono stati trasportati veicoli".

"A Salina Cruz — ha spiegato — il porto è ancora in fase di sviluppo con investimenti pubblici e privati, e ciò consentirà un aumento delle operazioni. È un progetto eccezionale che fornisce un'alternativa al Canale di Panama e, una volta completato, sarà molto più trafficato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA