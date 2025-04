Madrid, 400 milioni euro per piano incentivi auto elettriche

Il Consiglio dei ministri di Spagna ha approvato oggi la proroga del piano cosiddetto 'Moves III' con un investimento di 400 milioni di euro per incentivi all'acquisto di auto elettriche e per le installazioni di infrastrutture per la carica. Lo ha annunciato la vicepremier con delega alla Transizione ecologica, Sara Aagensen. Il programma, che sarà in vigore in maniera retroattiva dallo scorso 1 gennaio al 31 dicembre 2025, proroga anche gli sgravi fiscali per i veicoli elettrici e le infrastrutture di carica e include misure per la regolazione e promozione "non solo di veicoli elettrici ma di tutte le componenti del settore automobilistico", ha spiegato la vicepremier. Aagensen ha indicato che i dati sulle immatricolazioni del primo trimestre di quest'anno segnano un aumento progressivo della domanda di veicoli elettrici, cresciuta del 48%, del 60% e del 68% rispettivamente a gennaio, febbraio e marzo 2025, rispetto agli stessi mesi del 2024. I 400 milioni di euro stanziati con la proroga di 'Moves III' si uniscono ai precedenti programmi per gli incentivi alla "mobilità de-carbonizzata per un totale di 1,7 miliardi di euro", ha illustrato la vicepremier.



