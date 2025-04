Il Kintex ospita 451 espositori al Seoul Mobility Show 2025

Apre il 3 aprile alla Exhibition Hall del Korea International Exhibition Center (Kintex) nella provincia di Gyeonggi in Corea del Sud la 30ma edizione del Seoul Mobility Show, che propone quest'anno il numero record di 451 espositori provenienti da 12 Paesi ma di cui solo una dozzina sono Case automobilistiche.

Gli organizzatori hanno infatti confermato per il momento la presenza di Hyundai Motor, Kia, Genesis, Porsche, Mercedes-Benz, Bmw, Mini, BYD, Lotus e Ines Grenadier.

Stando alle informazioni fornite dai brand che hanno scelto di essere presenti al Kintex non mancheranno però i motivi d'interesse, anche perché diversi costruttori - come la cinese BYD - utilizzeranno l'evento coreano per mostrare i muscoli con numerose anteprime.

Proprio BYD esporrà otto novità allo Show in un grande stand di cui è stata diffuso un rendering che ne anticipa l'aspetto.

Ci saranno Atto 3, un piccolo modello utilitario sportivo elettrico che è stato lanciato nel Paese all'inizio di quest'anno. Presente anche la Seal - ben nota agli utenti europei - che dovrebbe essere lanciata in Corea quest'anno.

Sarà affiancata della Sea Lion 7, un suv sportivo elettrico di medie dimensioni mentre sotto al marchio premium Yangwang ci saranno il suv full-size elettrico U8 e la sportiva (anch'essa elettrica) U9.

Denza, che è il marchio di lusso di BYD, sarà presente con la D9 (un multiuso ibrido plug-in) e con la Z9GT, che è una berlina sportiva ad alte prestazioni. Al Kintex ci sarà anche il brand Formula Bao con cui BYD promuove le personalizzazioni speciali.

Al debutto Bao 5, un suv ibrido plug-in ricco di tecnologie avanzate.

"Faremo del nostro meglio per contribuire al futuro sostenibile e allo sviluppo di un mercato automobilistico eco-compatibile - ha detto Cho In-chul, amministratore delegato di BYD Korea - e lo faremo a partire dalla partecipazione al Seoul Mobility Show, dove potremo comunicare direttamente con i clienti coreani che non ci conoscono ancora".

Di spicco, nel programma dell'evento, anche il Seoul Mobility Forum che si svolgerà tra il 7 e l'11 aprile in uno Special Stage al Kintex.

E' organizzato dalla Korea Automobile & Mobility Association (KAMA), dalla Korea Autonomous driving Development Innovation Foundation (KADIF), dalla Korea Association of Robot industry (KAR), dalla Korea Generative AI Foundation (KGAF) e dal AEM.

E permetterà di mettere a confronto le visioni di Governi e aziende sulle soluzioni e l'innovazione tecnologica creativa e sostenibile che - trascendendo i confini industriali - accompagneranno la mobilità del futuro.



