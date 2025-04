F1: omaggio alla Honda, in Giappone la Red Bull cambia colore

Look completamente rinnovato per la Red Bull al gp del Giappone. La scuderia campione del mondo ha svelato infatti la livrea della monoposto che a Suzuka si veste di bianco e rosso: un omaggio alla Honda che festeggia il 60/o anniversario della sua prima vittoria in Formula 1, quella ottenuta dalla RA272 trionfante nel 1965 al Gp del Messico, con l'americano Richie Ginther al volante. La Red Bull, al suo ultimo anno con il motore Honda, dal prossimo passa alla Aston Martin, ha ricreato sulla monoposto l'iconico motivo della bandiera giapponese di quella Honda di 60 anni fa, con il logo "H" sul muso e quello della casa giapponese sul retro. E' la seconda volta che la Red Bull corre in bianco per onorare la Honda, il team ha conquistato un doppio podio al Gp di Turchia del 2021 con una livrea speciale.

E altra uscita speciale in occasione del gp del prossimo fine settimana: la Haas si presenta con fiori di ciliegio sulla sua livrea. Il team Usa ha voluto rendere omaggio al sakura, con l'inizio della stagione della celebre fioritura.



