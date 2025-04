Comune Firenze, torna bando acquisto veicoli meno inquinanti

Torna il bando del Comune di Firenze per chiedere i contributi per sostituire i veicoli più inquinanti: la cifra a disposizione, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, supera gli 1,2 milioni di euro. È confermata la procedura suddivisa in due fasi: la prima è di prenotazione e dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione al bando.

La fase due è quella di rendicontazione dell'investimento (acquisto e rottamazione del vecchio veicolo) e richiesta di liquidazione del contributo. La rendicontazione potrà essere presentata entro 31 ottobre. Come nell'ultimo bando possono fare richiesta di incentivi i soggetti privati (persone fisiche) residenti a Firenze con una certificazione Isee fino a 50 mila euro; e i soggetti giuridici quali: micro, piccole e medie imprese aventi sede legale od operativa nel Comune di Firenze e nei Comuni dell'agglomerato; lavoratori autonomi titolari di partita Iva residenti nel Comune di Firenze e nei Comuni dell'agglomerato; enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore aventi sede legale od operativa nel Comune di Firenze o nell'agglomerato. Confermata anche la tipologia dei veicoli ammessi a contributo, ovvero: mezzi ad alimentazione elettrica, elettrica plug-in, ibrida-elettrica, a gpl e metano o bifuel, alimentazione a benzina (anche mild-hybrid) e i soggetti giuridici potranno beneficiare del contributo anche per l'acquisto di veicoli ad alimentazione diesel Euro 6.

"Questo ulteriore rilancio del bando per la sostituzione dei veicoli inquinanti accompagnerà l'entrata in azione dello Scudo Verde e ci auguriamo che sia una risposta per il maggior numero di persone possibile - sottolinea Andrea Giorgio, assessore alla mobilità, viabilità e tramvia -. Sono anni che il Comune eroga contributi, aggiuntivi a quelli statali, per agevolare il ricambio dei mezzi con particolare attenzione a chi ha Isee più bassi, così come alle imprese e alle realtà del terzo settore".





