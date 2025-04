Auto: seminario Regione Toscana, elettrico sfida inevitabile

Dazi Usa, innovazione, transizione pulita e decarbonizzazione, competitività coi Paesi emergenti e mobilità elettrica come sfida inevitabile, sono alcuni dei punti chiave toccati in un seminario promosso dalla Regione Toscana sull'indotto dell'automotive, settore molto importante anche per l'economia toscana, che ne è la prima regione del Centro Italia e pesa per il 3% della produzione nazionale. Il tema, riporta una nota oggi, è stato affrontato ieri in un incontro dal titolo "Innovazione e sostenibilità: il futuro dell'automotive in Toscana". Coinvolti esperti delle università di Firenze, Pisa, Salerno, Modena Reggio Emilia, Ca' Foscari a Venezia. Il settore automobilistico rappresenta una componente strategica per l'economia toscana, sia per l'occupazione - in particolare per quella altamente specializzata - che per l'innovazione tecnologica data la presenza di numerose aziende dell'indotto automotive. Le imprese del settore rappresentano un traino importante per il manifatturiero e generano un indotto che coinvolge molti comparti, dal tessile per le tappezzerie, alla meccanica e all'elettronica per la componentistica, e altri ancora. Nel 2024, secondo le rilevazioni più recenti, le esportazioni hanno raggiunto i 186 milioni di euro (+2,6 milioni sul 2023).

"In un contesto globale in rapida evoluzione - ha commentato l'assessore regionale all'economia Leonardo Marras -, la transizione all'elettrico rappresenta una sfida inevitabile per il settore automotive. Dobbiamo affrontare anche il problema della delocalizzazione e per questo servono politiche europee ed una strategia nazionale all'altezza. Sono necessari investimenti in ricerca e sviluppo, sostegno alla produzione nazionale di batterie e componenti, e un piano concreto per l'infrastruttura di ricarica. Il futuro di questo comparto dipende dalla capacità delle imprese di innovare e competere su scala globale, evitando il rischio di un'ulteriore perdita di competitività".

Per la Toscana pesano i dazi Usa in arrivo, l'indebolimento dell'industria tedesca e il rallentamento dell'export verso la Cina. "La Regione Toscana - ha aggiunto l'assessore - è impegnata a creare le condizioni affinché l'ecosistema industriale possa affrontare queste sfide, rafforzando il dialogo con le imprese e promuovendo investimenti a tutto campo.

Il nostro obiettivo è garantire che la Toscana continui a essere un polo di eccellenza nel settore, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e competitività internazionale".





