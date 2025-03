Rally: Andreucci-Briani vincono il secondo round del CIRT

Paolo Andreucci, pilota toscano 14 volte campione italiano rally, in coppia con il suo navigatore Rudy Briani, ha vinto su Citroën C3 Rally2 il Rally della Val d'Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra La gara toscana organizzata da Radicofani Motorsport, si è svolta su alcune delle prove speciali sterrate più leggendarie di tutto il paese, regalando ad appassionati e curiosi una sfida tiratissima fino alla fine con il podio conclusivo che ha visto il campione garfagnino, Paolo Andreucci, assicurarsi la terza firma sull'albo d'oro della gara toscana.

La prima giornata di gara, quella del sabato, aveva però raccontato un duello sul fango e sotto l'acqua, fra l'equipaggio finlandese Korhola-Temonen (Hyundai i20) e quello toscano composto da Ciuffi-Cigni. Il fiorentino era stato in testa nelle prime 3 prove, salvo poi perdere 15 secondi e scivolare in basso nella classifica dopo la PS4.

Alla prima prova cronometrata di domenica però ecco il colpo di scena, con Korhola che è stato costretto al ritiro per una noia tecnica e Andreucci è balzato in testa. Da quel momento "Ucci" è stato impeccabile, imprendibile, vincendo quattro scratch e difendendosi dagli attacchi di Ciuffi che si è dovuto accontentare del secondo posto assoluto.

Gara difficile e in crescendo per il campione in carica Alberto Battistolli navigato da Simone Scattolin, su altra Fabia RS gommata Pirelli che, dopo un primo giorno sofferto per condizioni fisiche non al massimo, domenica ha svoltato completamente passo, chiudendo al 3° posto in rimonta con 12.5 secondi di ritardo sul leader della gara.

Nella Coppa ACI Sport 4WD è arrivato il successo per Matteo Fontana con Alessandro Arnaboldi su Ford Fiesta Rally3, giovani protagonisti anche del WRC3 che senza una foratura avrebbero potuto ambire a posizioni da Top 10.

Infine, fra le vetture a due ruote motrici è arrivato il primo acuto di Marco Zanin navigato da Elia De Guio, su Peugeot 208 Rally4.

Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra sarà il weekend del 3 e 4 maggio con il Rally Adriatico.



