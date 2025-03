Pirelli P Zero, la quinta generazione guarda al futuro

Il pneumatico Pirelli P Zero, prodotto dedicato all'alto di gamma, e nato dall'attività del brand nel motorsport, arriva alla quinta generazione. Dal 1985 ha equipaggiato oltre il 50% delle vetture di alta e altissima gamma in tutti i mercati del mondo e, in un periodo di 40 anni, sono state realizzate varianti su misura di questo pneumatico per auto iconiche come Ferrari F40 Lamborghini Aventador, McLaren P1; Pagani (ogni modello); Aston Martin V12 Vantage; Porsche 911 (in varie declinazioni); oltre a decine di modelli di altri brand tra i quali Audi, Bmw, Jaguar Land Rover e Mercedes.

Sfruttando sistemi di intelligenza artificiale con algoritmi progettati da Pirelli e test dei prototipi tramite strumenti virtuali, gli ingegneri di R&D sul P Zero di ultima generazione hanno raggiunto un livello superiore di comprensione per quanto riguarda le dinamiche legate al funzionamento del pneumatico.

Tra i punti di forza del nuovo prodotto Pirelli, aggiornato esteticamente attraverso grafiche rinnovate con marcature a contrasto sul fianco, troviamo, come da tradizione, performance e sicurezza, mentre l'handling è stato migliorato, come confermano i test in pista, sia su asciutto che su bagnato; inoltre, gli spazi di frenata sono stati ridotti.

Per anticipare le nuove esigenze del mercato, compresa la transizione energetica dell'automotive, lo sviluppo ha accentrato l'attenzione sulla struttura del pneumatico e sul disegno battistrada, che sono stati ottimizzati mediante l'aggiornamento di scanalature e impronta a terra, al fine di aumentare la tenuta in curva. Così, grazie ad una pressione di impronta più equilibrata sono stati ottenuti miglioramenti a livello di frenata e tasso di usura, e prestazioni costanti nell'intero ciclo di vita del pneumatico. La gamma offre oltre 50 prodotti già disponibili, con misure comprese fra i 18 ed i 23 pollici, che vanno ad aggiungersi agli altri della famiglia P Zero, per offrire una copertura del mercato premium e prestige in tutte le sue applicazioni.

Attualmente, sono già state omologate versioni specifiche per modelli come Lamborghini Urus SE, Audi A5, Bmw M5 e M5 Touring, Mercedes GLE e GLS, Lucid Gravity, Polestar 4, Nio ET9 e Xiaomi SU7, a cui prossimamente se ne aggiungeranno altre.

Infine, a livello di sostenibilità, adottando la tecnologia Elect, la maggior parte dei prodotti della nuova offerta P Zero, pensata per auto elettriche ed ibride plug-in, consente di aumentare l'autonomia fino al 10% e di ridurre la rumorosità.

