Lancia e Cassina, insieme anche alla Milano Design Week 2025

Lancia e Cassina rinnovano il loro legame anche in occasione della Milano Design Week 2025, in programma dal 7 al 13 aprile, dove saranno protagoniste con il progetto Staging Modernity, che celebra il 60° anniversario della produzione della Collezione Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand editata da Cassina.

Per l'occasione, Lancia metterà a disposizione un servizio di courtesy car svolto con tre esemplari di Nuova Ypsilon Edizione Cassina, versione top di gamma (disponibile sia in versione elettriche sia ibrida) nata, appunto, dalla collaborazione tre le due aziende portatrici del made in Italy nel mondo. La nuova generazione di Lancia Ypsilon in Edizione Cassina si contraddistingue per la livrea Blu Lancia mentre all'interno ogni dettaglio è stato curato per creare un ambiente accogliente e ricercato.

La collaborazione con Cassina si riflette nella cura dei dettagli stilistici, nella scelta dei materiali e dei colori, che accentuano la sensazione di sentirsi a casa ovunque ci si trovi. Tra questi elementi spiccano l'esclusivo tavolino multifunzionale; il velluto Blu Lancia dei sedili riscaldabili e massaggianti; i pregiati materiali sviluppati in un'ottica più sostenibile e realizzati rivisitando alcuni elementi della tradizione, come il velluto riciclato dello storico "panno Lancia".

Da sottolineare, infine, che la collaborazione tra Lancia e Cassina va oltre alla creazione di un'auto; infatti, nelle Casa Lancia, le rinnovate concessionarie del brand caratterizzate da una nuova Corporate Identity, spiccano gli arredi firmati Cassina che trasmettono l'atmosfera italiana per una brand experience che riflette i valori del marchio Lancia.

