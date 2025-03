Il club Italia della Mercedes Classe G a quota 400 iscritti

L'italiano G Owners Tribe, l'unico club ufficiale di possessori di Classe G riconosciuto nel mondo da Mercedes-Benz, ha raggiunto in sei mesi i 400 iscritti. Forte di questo successo, la Filiale della Stella ha messo a punto per il 2025 un fitto programma di iniziative, articolato su 8 appuntamenti che spaziano oltre i confini nazionali e che dalle pendici dell'Etna arrivano sino al deserto spagnolo di Almeria.

In calendario anche raduni nelle Langhe, per andare alla scoperta del patrimonio enogastronomico del territorio, un viaggio affascinante in Puglia e un evento intorno al Lago di Garda. Tra le esclusività della community, a cui anche per quest'anno si può aderire gratuitamente, da segnalare l'esperienza tra le Stelle di Stoccarda, le supercar 'One man, one engine' di Affalterbach. Anche la Sardegna, nella sua parte più incontaminata, sarà teatro di una experience del GOT per il 2025. Infine, prima della tappa finale di Almeria da citare per il prossimo autunno una altrettanto suggestiva avventura ai piedi del Gran Sasso, con la possibilità di affrontare percorsi di fuoristrada particolarmente impegnativi.

"Oltre ad un calendario ricco di eventi - sottolineano dalla Tribe -, il 2025 del GOT porterà diverse, importanti novità tra cui l'attesissima capsule collection con capi di abbigliamento e oggetti che sottolineano il senso di appartenenza alla community e la possibilità di un'ulteriore elemento distintivo". Sarà possibile acquistare una membership box che, tra l'altro, contiene la tessera del club realizzata in titanio. "Per i fan ancora più esigenti, saranno realizzate 10 'Membership Box unique number', ognuna caratterizzata da un numero di tessera iconico, con un significato speciale per Classe G e per il mondo di Mercedes-Benz come, per esempio, il 1979, anno di nascita della G".



