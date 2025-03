GFG Style, arriva la one-off Peralta S su base Maserati MC20

La one-off di GFG Style ad opera di Fabrizio Giugiaro è una vettura dal fascino unico che richiama la Boomerang degli anni '70 realizzata da Giorgetto Giugiaro.

La base è quella della Maserati MC20, la sportiva del tridente che non è stata cambiata a livello di meccanica.

Quindi, sotto le forme retro-futuristiche ritroviamo il V6 Nettuno 3.0 biturbo da 630 CV capace di spingere la vettura della casa di Modena da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e di farle superare i 325 km/h.

La carrozzeria in alluminio però è tutta nuova, con l'elemento centrale che si solleva per consentire l'accesso nell'abitacolo, e sfoggia una finitura a specchio che si confonde con le superfici vetrate, in modo da apparire come un corpo unico con quest'ultime. Squadrata e scintillante, la Peralta S presenta anche degli elementi aerodinamici in fibra di carbonio, come lo splitter anteriore, le minigonne laterali, e l'ala posteriore.

All'interno spiccano le nuove finiture, tra cui il rivestimento della plancia, cambiano anche i sedili, così come il volante che sfoggia la P di Peralta nella parte centrale.

E' una vettura particolarissima, capace di fondere la tradizione sportiva del tridente con l'audacia creativa legata al nome Giugiaro richiamando un concept che ha fatto la storia dell'automotive.



