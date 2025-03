Fiamme in concessionaria Tesla a Roma, a fuoco 17 auto

Fiamme nella notte all'interno di una concessionaria Tesla a Roma. E' accaduto intorno alle 4.30 in via Serracapriola, in zona Torrenova, in periferia. A fuoco 17 auto. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Non si registrano feriti. L'incendio ha interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le vetture.

Si indaga a 360 gradi per far luce sulle cause del maxi rogo. Le fiamme sono state spente dai pompieri e sono stati effettuati rilievi. Gli investigatori vaglieranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al momento non si può escludere nessuna ipotesi, compreso il dolo.

