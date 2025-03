ATflow importerà in Italia Ineos, Kgm e Xpeng

Nasce ATflow, società appartenente al 100% al gruppo Autotorino, che sarà importatore ufficiale ed esclusivo di Ineos Automotive, Kgm - erede di SsangYong - e i cinesi di Xpeng, specializzati in modelli elettrici. "Oggi nasce un nuovo player nel mondo dell'automotive, nasce un'azienda che si occupa di importazione di automobili. ATflow è formato da due parole, da un lato At, che richiama ad Autotorino, poi flow, cioè flusso, che racconta la volontà di evolvere, crescere" ha dichiarato Mattia Vanini, vicepresidente di Autotorino e presidente di Atflow, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova azienda, sottolineando come la società si pone come obiettivo un volume di vendita di circa 35mila auto entro i prossimi cinque anni.

Il primo lancio dei nuovi marchi inizierà ad aprile con la Milano Design Week con Xpeng, mentre a maggio verranno presentati i nuovi modelli di Kgm e Ineos, mentre a giugno vi sarà la presentazione ufficiale dei modelli di Xpeng importati in Italia. La rete distributiva per la fine del 2025 vuole avere 30 partner e 70 punti vendita fisici su tutto il territorio italiano. puntando anche ad ampliare il numero di brand rappresentati.

"Per rimanere su questo mercato è fondamentale cogliere tutti i segnali che stanno attorno a noi, da quello macroeconomico ai cambiamenti di tecnologie, all'arrivo di nuovi costruttori e nuovi modelli distributivi. La nostra missione è creare connessioni strategiche tra il mercato locale e il panorama internazionale, generando valore e crescita sostenibile" ha continuato Vanini.



