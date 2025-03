Aosta, calano le sanzioni con nuovo portale per gestire Ztl

"A un anno dall'entrata in vigore del nuovo portale la Giunta comunale esprime piena soddisfazione per la sua funzionalità e per l'apprezzamento da parte della popolazione. Il sistema, unitamente alle nuove telecamere di controllo dei varchi di accesso, ha consentito di razionalizzare le autorizzazioni e gli accessi dei veicoli con una diminuzione delle sanzioni emesse". Lo ha detto l'assessore alla mobilità di Aosta, Loris Sartore, facendo riferimento al portale dedicato alla gestione dei permessi relativi alle Zone a traffico limitato.

Dal 2 aprile 2024 il sistema dei permessi di accesso alle Ztl di Aosta è gestito unicamente mediante il portale dove è possibile richiedere il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni al transito e/o alla sosta, senza doversi recare negli uffici della società Aps. Durante questi primi mesi di operatività gli accessi online sono stati 13.492 su un totale di 14.520 pratiche, pari a poco meno del 93%. Inoltre, le comunicazioni di transito degli ospiti delle strutture ricettive sono state effettuate online nella totalità dei casi, pari a 6.355; per la comunicazione delle date transito veicolo relative ai contrassegni Tr (operatori economici, attività commerciali ed artigianali), le operazioni online sono state 1.531 su 1.533; per le deroghe speciali 272 su 272; per le operazioni di aggiunta di targhe al profilo 526 su 541; per i permessi invalidi 668 su 675.



