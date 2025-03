'Fabbriche aperte', Pirelli Settimo apre agli studenti

Nell'ambito dell'iniziativa 'Fabbriche Aperte', il 6 maggio Pirelli aprirà il Polo Tecnologico di Settimo agli studenti del Politecnico di Torino.

L'appuntamento è in programma in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 aprile, nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci. E' questa la seconda edizione della manifestazione, organizzata dal Comitato Leonardo, nato nel 1993 su iniziativa comune dell'Ice, di Confindustria e di un gruppo di imprenditori tra i quali Gianni Agnelli e Sergio Pininfarina, con l'obiettivo di promuovere l'Italia mettendone in rilievo le doti di imprenditorialità, creatività, raffinatezza e cultura che si riflettono nei suoi prodotti.

La visita del 6 maggio al Polo Tecnologico di Settimo Torinese chiude un programma che prevede alcune altre tappe in Italia. Gli studenti del Politecnico di Torino potranno così conoscere, spiegano gli organizzatori, "lo stabilimento tecnologicamente più avanzato ed efficiente del gruppo Pirelli nel mondo".



