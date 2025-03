Verona incassa più soldi in Veneto dalle multe, 23,6 milioni

Verona (23,6 milioni di euro), Padova (23,1) e Venezia (17,8) sono i comuni del Veneto che nel 2024 hanno dichiarato i maggiori proventi da multe e sanzioni a carico per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope.

Seguono nella graduatoria veneta Vicenza (6 milioni), Treviso (5,2), Rovigo (3,1) e Belluno (757mila euro). Complessivamente, nel 2024, i comuni capoluogo veneti hanno incassato oltre 79 milioni, +12% rispetto al 2023.

Se degli importi totali si analizza il valore procapite per residenti, al primo posto si posiziona Padova, con 111 euro; seguono Verona (92 euro), Venezia (71 euro), Rovigo (62 euro), Treviso (61 euro) e Vicenza (55 euro). Chiude la graduatoria regionale Belluno, con 21 euro.

Tra i Comuni con meno di 2.000 residenti in vetta alla classifica si posizionano Colle Santa Lucia (Belluno), che su 346 abitanti incassa più di 671mila euro; segue San Bellino (Rovigo) con 1.054 abitanti e più di 433mila euro.

Sul fronte dell'RcAuto, in un anno i premi medi sono diminuiti di quasi l'1%.



