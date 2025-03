The Lotus Theory, focus sul DNA alla Milano Design Week 2025

Si chiama The Lotus Theory l'evento 'manifesto' con cui la celebre Casa di Hethel (ora parte del Gruppo Geely) in occasione della Milano Design Week dal 9 al 13 aprile, permetterà di esplorare la futura direzione stilistica dell'azienda attraverso i principi fondamentali del digitale, del naturale e dell'analogico, che - non a caso - formano la sigla DNA.

Lo farà attraverso una mostra curata in collaborazione con l'architetto e designer Fabio Novembre (autore a Milano , tra l'altro, di Atlante Arena e Casa Milan) e nel cui ambito verrà presentata la Lotus Emeya completamente elettrica.

Concentrandosi sull'esplorazione del design e dell'innovazione incentrati sull'uomo vedrà anche la presenza dell'iconica Lotus Esprit S1 - che celebra il suo 50mo anniversario - uno degli elementi centrali della storia del Lotus DNA.

Il Digitale rappresenta - sottolinea la nota - l'esperienza immersiva, intelligente e intuitiva. Il Naturale dà vita a un design emozionale, connesso e incentrato sull'uomo. Infine l'Analogico, che è il continuo progresso del marchio nell'ingegneria delle prestazioni.

Ben Payne, vice president of design, Lotus Group ha spiegato di aver scelto di essere presente alla Milano Design Week perché è "un palcoscenico globale per design, creatività e innovazione.

Il design è al centro di tutto ciò che facciamo e questo evento ci consente di condividere i processi dettagliati che definiscono le nostre auto".

"Con The Lotus Theory - ha ribadito Payne - stiamo anche evidenziando il nostro DNA e il modo in cui questi principi modellano il nostro approccio alle prestazioni intelligenti e al design incentrato sull'uomo".

Lo spazio espositivo - inserito nel contesto dell'hub Phyd in via Tortona 31, a Milano - fa parte della mostra aperta, conferenze e workshop 'The Drivers' dove con creatori e designer si incontreranno e discuteranno anche con il pubblico dei grandi temi e dell'evoluzione del settore.

Con Lotus saranno presenti partner chiave come Motorskins, Olivetti e Pirelli,. In particolare quest'ultima, partner tecnico preferito di Lotus e collaboratore chiave per questo evento, proporrà anche una serie di esperienze coinvolgenti e approfondite, Durante l'evento, Pirelli presenterà l'ultima generazione del P Zero E (presente in una versione personalizzata sulle Lotus Emeya e Eletre) il pneumatico ad alte prestazioni che è diventato il punto di riferimento del settore anche perché incorpora materiali riciclati e di origine biologica (oltre il 55%) ed ha ottenuto la classificazione tripla A sull'etichetta europea.

