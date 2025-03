Rally Val d'Orcia, al via il secondo appuntamento del CIRT

Dieci prove speciali e oltre 330 chilometri di gara, di cui 80 cronometrati. Il secondo round del Campionato Italiano Rally Terra, il Rally Val d'Orcia, in programma sabato 29 e domenica 30 marzo, vedrà gli equipaggi sfidarsi sulle strade bianche dell'entroterra toscana. Sabato 29 marzo la giornata inizierà con lo shakedown alle 06:30 a San Casciano dei Bagni, seguito poi dalla cerimonia di partenza a mezzogiorno in Piazza San Pietro, nel cuore di Radicofani. Nel pomeriggio poi i piloti affronteranno quattro prove speciali, due prove da ripetere due volte: la "Sarteano" (7,05 km) e la "Castiglioncello del Trinoro" (6,34 km), con pause per riordino e assistenza.

Domenica 30 marzo proseguiranno le sfide con tre diverse prove speciali: la "Radicofani Francigena" (8,44 km), seguita dopo poco dalla consequenziale "Radicofani La Rocca" (3,62 km) con la celebre inversione alle porte del paese, e la "San Casciano dei Bagni Fighine" (14,15 km), ciascuna ripetuta due volte. La gara si concluderà con la cerimonia di arrivo alle 15:53 sempre nel cuore di Radicofani.

Confermata la presenza di tutti gli equipaggi in lizza per la vittoria del campionato, a partire dai vincitori del primo round, Ciuffi-Cogni su Skoda Fabia RS rally2 gommata Pirelli.

Presente anche il campione italiano rally terra, Alberto Battistolli con il suo fido navigatore, Simone Scattolin, sempre sulla berlinetta della casa boema con gomme Pirelli. Al via del Val d'Orcia anche l'equipaggio finlandese formato da Benjamin Korhola e Kristian Temonen su Hyundai i20 rally2.

Grande attesa per vedere in azione il giovane portacolori di ACI Team Italia Giovanni Trentin, l'appena maggiorenne che nelle prime tre prove del primo round si era saputo imporre con 3 scratch, sempre affiancato dal co-pilota Alessandro Franco.

Tra i protagonisti attesi anche il quattordici volte campione italiano, Paolo Andreucci con Rudy Briani su Citroën C3 rally2 gommata MRF. Avrà invece voglia di rivalsa Fabio Andolfi, il pilota ligure dello Hyundai Rally Team Italia che con le note di Marco Menchini ha dimostrato subito grande velocità di traverso al ritorno sulla terra. Fra le vetture 4x4 nella Coppa ACI Sport 4WD sarà da prestare attenzione a Matteo Fontana con Alessandro Arnaboldi, che è uscito a Foligno e che nel suo percorso di crescita in ottica mondiale punterà a tempi da top10. Infine, nella Coppa ACI Sport Due Ruote Motrici parte con la voglia di far bene e migliorare i riferimenti già ottenuti a Foligno Leonardo Pierulivo, su una Peugeot 208 condivisa con Marco Amato.

