Partecipata assegna Tesla a dipendenti, polemica nel Torinese

È polemica politica a Rivoli, nel Torinese, per delle auto Tesla che sono state assegnate a due dipendenti di una partecipata del Comune, la Cidiu spa, che si occupa della gestione e dello smaltimento dei rifiuti. A sollevare la questione è stato il gruppo in consiglio comunale di Fratelli d'Italia, che parla di "assegnazione come benefit di autovetture aziendali della marca di lusso Tesla". "Una scelta che riteniamo assolutamente inopportuna", spiegano i consiglieri comunali FdI Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris, che hanno presentato un'interrogazione al sindaco Alessandro Errigo, che ha confermato la vicenda. Si tratterebbe di noleggio, per quattro anni, con il costo tra gli 8 e i 9 mila euro all'anno, per ciascuna auto. "Questa spesa di lusso in un momento in cui chiediamo ai cittadini di fare sacrifici, ci sembra una contraddizione ed un cattivo esempio.

Crediamo, più in generale, che le risorse pubbliche debbano essere utilizzate con maggiore parsimonia e oculatezza - ha spiegato il consigliere comunale Federico Depetris relatore dell'interrogazione - L'occasione potrebbe essere opportuna per valutare di avviare una revisione complessiva delle politiche di benefit delle nostre partecipate, per garantire che siano in linea con i principi di trasparenza, equità e sostenibilità". "L'amministrazione di centrosinistra ha recentemente aumentato la Tari - hanno proseguito i consiglieri Calosso, Vozzo e Depetris - Non è bello sapere che mentre aumenta la tassa rifiuti, la Cidiu Spa assegna autovetture di lusso ad alcuni dei propri dipendenti".



