Modi lancia app taxi tutta indiana in concorrenza con Uber

Il governo indiano lancia 'Sahkar Taxi', una nuova piattaforma online che farà concorrenza in tutta l'India a Uber e Ola, le app di passaggi più utilizzate oggi.

Sahkar Taxi è stata annunciata al Parlamento dal Ministro agli Interni Amit Shah, nel corso di una discussione sugli incentivi alle iniziative della cooperazione.

A differenza delle altre piattaforme, Sahkar, che prende il nome dal programma del premier Modi "Sahkar se Samriddhi' (prosperità attraverso la cooperazione) e che sarà gestita in autonomia da una cooperativa di tassisti, favorirà i guidatori, eliminando le commissioni e le percentuali chieste dagli altri aggregatori e garantendo agli autisti l'intero guadagno.

Il servizio includerà passaggi in moto, con i risciò, e con tutti i tipi di vetture; secondo il ministro, inoltre, offrirà ai clienti prezzi competitivi, e garanzie di maggiore sicurezza e affidabilità.



