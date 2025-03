Messico: l'automotive, 'c'è spazio per negoziare sui dazi'

Il presidente dell'Associazione dell'industria automobilistica messicana (Amia), Rogelio Garza, prevede che le misure tariffarie imposte dagli Stati Uniti porteranno mesi di "turbolenza", ma le linee guida emanate dal presidente Donald Trump lasciano "finestre aperte" al Messico per mantenere i negoziati.

"Nell'ordine esecutivo firmato dal presidente Trump — ha detto il dirigente — i paragrafi finali stabiliscono che ci sarà un periodo in cui il segretario al Commercio degli Stati Uniti potrebbe determinare che le tariffe non sono più necessarie.

Quindi, ci sono ancora finestre aperte, ci sono lacune aperte. I negoziati devono continuare e il ministro dell'Economia del Messico, Marcelo Ebrard, è ancora a Washington".

Nel corso della riunione della Camera messicana dell'industria siderurgica, Garza ha aggiunto che "la verità è che la tariffa del 25% sui veicoli esportati dal Messico negli Stati Uniti è una misura che mina completamente l'integrazione delle filiere produttive della regione, filiere che si sono formate nei 30 anni trascorsi dall'entrata in vigore del Trattato di libero scambio nordamericano".



