Fondatore di camion elettrici Nikola, 'Trump mi ha graziato'

Trevor Milton, fondatore del produttore di camion elettrici Nikola, dichiarato colpevole nel 2022 di aver mentito agli investitori e mandato in prigione, ha dichiarato di essere stato graziato da Donald Trump. Ho ricevuto una grazia completa e incondizionata dallo stesso Donald Trump.

Mi ha chiamato personalmente per dirmelo", ha scritto su X.

Milton è stato condannato a quattro anni di prigione nel dicembre 2023 per aver ingannato gli investitori sulla prontezza della tecnologia di Nikola, al fine di far aumentare il prezzo delle sue azioni. "Questa grazia non riguarda solo me, riguarda ogni americano che è stato messo alle strette dal governo. Non c'è da stupirsi che la fiducia nel Dipartimento di Giustizia si sia erosa fino a diventare nulla", ha osservato l'imprenditore.

I dettagli della grazia non sono ancora stati pubblicati sul sito web del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti né da Trump sulla sua piattaforma Truth Social. Nikola era una volta valutata quasi 30 miliardi di dollari, ma ha presentato istanza di protezione fallimentare ai sensi del Capitolo 11 a febbraio dopo che il suo saldo di cassa era sceso a 47 milioni di dollari.



