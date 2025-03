A Sorrento dall'1 aprile al 25 ottobre attive 4 Ztl

A Sorrento da martedì 1 aprile, e fino al 25 ottobre, ritorna nel centro cittadino di la zona a traffico limitato. Ai trasgressori saranno inflitte multe onorese.

La Ztl sarà in vigore tutti i giorni, dalle ore 19.30 alle 4 del giorno seguente e, nei giorni festivi, anche nella fascia compresa tra le ore 10 e le 13.

Quattro i varchi elettronici istituiti: in via Fuorimura all'inizio di viale Caruso, sul corso Italia, all'altezza della chiesa del Carmine, in via Correale, nei pressi del parcheggio comunale Achille Lauro ed in via San Francesco, all'intersezione con via Luigi De Maio.

Per potere accedere alla Ztl è necessario essere muniti di regolare permesso annuale, riservato a residenti, a lavoratori e ad altre categorie previste dal regolamento.



