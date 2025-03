Scenic E-Tech Electric, l'auto familiare 'attenta' all'ambiente

Nel 1996, fin dal suo lancio, si è imposto sul mercato come un oggetto capace di ribaltare i codici tradizionali e reinventare il concetto di auto per la famiglia.

Parte dal passato per raccontare il presente, Fabrice Cambolive, ceo di Renault, introducendo Scenic E-tech Electric: 'Come il suo predecessore, Scenic E-Tech Electric è stato eletto Auto dell'anno, un riconoscimento che dimostra che abbiamo fatto le scelte giuste: un veicolo ragionevole in termini di dimensioni, peso e prezzo, ma che supera le aspettative in termini di autonomia, spazio interno e funzioni utili. Scenic E-Tech Electric incarna in tutto e per tutto il pragmatismo di un'auto per la famiglia, in grado di percorrere lunghe distanze e progettata in un'ottica di sviluppo sostenibile. Ha tutte le carte in regola per democratizzare i veicoli elettrici in Europa'.

Scenic E-Tech Electric completa l'offerta di veicoli elettrici della marca Renault nel segmento C proponendo un mix di modernità elettrica, tecnologie utili e progettazione più sostenibile. Obiettivo: reinterpretare il Dna della voiture à vivre per la famiglia, per rispondere alle sfide dei suoi tempi e incarnare la strategia di sviluppo sostenibile di Renault, attenta al benessere dei passeggeri, ma anche del pianeta.

Dal lancio, Scenic ha rivoluzionato il mercato posizionandosi come prima monovolume compatta della storia automobilistica europea. Asserendo il concetto di "Safety Concept Embodied in a New Innovative Car", ossia "sicurezza incarnata in un'auto inedita ed innovativa", ha cambiato i codici dell'auto per la famiglia. Scenic era un "veicolo cocoon", progettato dall'interno all'esterno, raccogliendo la sfida di dare priorità a tutti i passeggeri a bordo.

A distanza di 28 anni, Scenic E-Tech Electric reinventa a sua volta i codici dell'auto per la famiglia rispondendo alle sfide moderne: cambiamento delle abitudini di viaggio, evoluzione delle aspirazioni in termini di comfort e sicurezza, scarsità delle risorse, riduzione della carbon footprint connessa ai trasporti.

Scenic conserva il suo Dna ed è ancora progettato per essere il primo veicolo di casa, quello per i lunghi viaggi delle vacanze o per i weekend. Ma lo fa con una motorizzazione 100% elettrica, potendo contare su un'autonomia in ciclo WLTP di 625 chilometri e ricarica rapida fino a 150 kW per rispondere alle esigenze delle famiglie attente all'ambiente e alla sostenibilità.

Scenic E-Tech Electric offre un abitacolo progettato per il comfort ed il benessere di tutti gli occupanti. A cominciare da un'abitabilità interna di riferimento, nonostante l'impronta al suolo ridotta, grazie alla piattaforma elettrica dedicata, alle ruote posizionate ai quattro angoli della carrozzeria, al passo lungo di 2,78 metri, al pianale piatto e alla batteria compatta.

Al design sofisticato e al tempo stesso funzionale, si abbina il piacere di guida tipo delle vetture elettriche. Con una motorizzazione fino a 160 kW (220 cv), le dimensioni compatte e la piattaforma elettrica dedicata AmpR Medium, offre una guida dinamica ed agile, adatta per ogni percorso. Con la sua batteria da 87 kWh, Scenic E-Tech Electric rassicura chi è abituato a macinare chilometri.

Assemblato, come Megane E-Tech Electric e Renault 5 E-Tech Electric, in Francia, nello stabilimento ElectriCity di Douai, nell'ambito di Ampere, l'azienda del Gruppo Renault che si occupa di tecnologie dei veicoli elettrici e software. Anche il suo motore elettrico è prodotto in Francia, nella Megafactory di Cléon.



