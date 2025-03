Porsche e Mercedes più colpite da dazi, impatto 3,4 miliardi

Porsche e Mercedes saranno le più colpite dai dazi aggiunti del 25% annunciati da Donald Trump.

Per le due case automobilistiche, secondo quanto scrive Bloomberg, l'impatto potenziale sarebbe di 3,4 miliardi di euro.

Per compensare l'impatto, i produttori potrebbero dover "aumentare i prezzi o spostare la produzione negli Stati Uniti".

Le case automobilistiche tedesche sono le più a "rischio, in quanto esportano più veicoli negli Stati Uniti che in qualsiasi altro Paese", evidenziano gli analisti di Bloomberg Intelligence. Ci sarebbe un impatto inferiore per Stellantis che dispone di una rete di produzione statunitense consolidata, mentre Renault sarebbe la meno colpita perchè le sue vendite si concentrano principalmente in Europa. In Borsa il settore dell'auto europea registra una flessione dell'2,2%. Aston Martin cede il 5,2%, Stellantis (-4,4%), Mercedes (-3,3%), Bmw (-2,3%), Porsche (-3,3%), Volkswagen (-1,6%) mentre Renault sale dello 0,2%.



