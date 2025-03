Mit, prima riunione dell'osservatorio nazionale sulle multe

Si è insediato al Mit, alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l'osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni al codice della strada.

L'osservatorio - ricorda una nota del Mit - è composto da tre membri, nominati per un quadriennio, ed è presieduto da Simone Baldelli, affiancato da Massimo Boniardi e Dalila Jolanda Ansalone in qualità di membri.

Istituito con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nello scorso mese di gennaio, l'osservatorio ha il compito di monitorare e analizzare l'applicazione degli articoli 142 e 208 del Codice della strada, di elaborare una relazione sui dati relativi agli incidenti stradali forniti da Ministero dell'Interno e Istat, sulla gestione dei proventi delle sanzioni amministrative e sull'utilizzo dei dispositivi elettronici per il controllo della velocità, nonchè di verificare le segnalazioni provenienti dalle associazioni dei consumatori del settore e di richiedere informazioni alle pertinenti pubbliche amministrazioni.

Attraverso l'azione dell'osservatorio, si conferma l'impegno del ministro Salvini per tutelare i cittadini nell'ambito del nuovo Codice della Strada che, a soli tre mesi dall'entrata in vigore, ha già determinato un calo del 5,5% degli incidenti stradali, un -20,4% di vittime e un -8,8% di feriti (dati di Polizia Stradale e Carabinieri).



