Goodyear celebra i primi 45 anni dello pneumatico Eagle

Goodyear festeggia i 45 anni della sua gamma ad alte prestazioni più conosciuta al mondo, ovvero i pneumatici Eagle, che grazie alla presenza nel mondo del motorsport e a partnership con i brand automotive, rappresentano un punto di riferimento sia in pista che fuori. La storia di Eagle continua ancora oggi con il suo ultimo modello, Eagle F1 Asymmetric 6. La storia di Eagle incarna anche l' innovazione, evoluta dalla pista alla strada modello dopo modello, per lasciare un segno nel motorsport ed equipaggiare alcune delle auto sportive più iconiche dell'ultimo mezzo secolo.

Il nome Eagle è diventato famoso nei circuiti di tutto il mondo grazie alla sua frequente apparizione sui pneumatici racing insieme al logo Goodyear, che aveva già utilizzato occasionalmente il nome Eagle.

Esattamente 45 anni fa, però, Goodyear ha aumentato gli investimenti per essere leader nel mercato dei pneumatici ad alte prestazioni, applicando le proprie tecnologie e competenze nel settore delle corse ai prodotti stradali. Per rafforzare il legame tra pista e strada, l'azienda ha deciso di utilizzare lo stesso nome sia per i pneumatici da corsa che per quelli ad altissime prestazioni: il marchio Goodyear Eagle.

Il primo pneumatico stradale ufficiale Eagle è stato lanciato per il mercato statunitense nel 1981 ed è stato seguito dall'Eagle VR50, sviluppato poco dopo per soddisfare i più severi requisiti di velocità europei. VR stava per 'V-rated', a indicare che il pneumatico soddisfaceva quelle che all'epoca erano le limitazioni di velocità più elevate in Europa, in quanto era in grado di sostenere velocità fino a 130 mph (209 km/h).

In tempi più recenti, la linea Eagle è migliorata per soddisfare le tendenze dell'industria automotive negli ultimi dieci anni e mezzo, evolvendosi attraverso le generazioni per arrivare all'attuale Eagle F1 Asymmetric 6. I pneumatici Eagle F1 sono di serie su auto ad alte prestazioni come Lotus Emira, Porsche Macan 4 Electric, BMW Serie 1 e Audi S5.

All'estremità della gamma, per i track day, c'è Eagle F1 SuperSport RS, progettato appositamente in collaborazione con Porsche per i modelli RS del produttore, come la 911 GT2 RS e la GT3 RS. Eagle F1 SuperSport è stato scelto anche per la nuova Ferrari 12Cilindri, riaccendendo una collaborazione popolare che dura da oltre quattro decenni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA