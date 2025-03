Cupra Terramar Impulse sbarca in Italia

Il suv sportivo Cupra Terramar è pronto al debutto nella versione speciale Impulse, dedicata al mercato italiano, che si caratterizza per la presenza delle dotazione più ricercate presenti a catalogo a un prezzo di listino che parte da 49.950 euro.

Il design degli esterni della nuova versione sono caratterizzati dai cerchi in lega da 20 pollici, dai fari anteriori Led Matrix e dai vetri posteriori oscurati.

L'abitacolo, invece, si distingue per l'illuminazione smart Wraparound, che include la funzione smart light su dashboard e pannelli porta. I sedili anteriori sono in Dinamica Black Soul con dettagli in similpelle e dispongono sia della regolazione che del riscaldamento elettrico, con funzione memoria. La dotazione di serie include anche il sistema keyless Advanced e il portellone elettrico. E, per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, sono disponibili, sempre di serie, il sistema ACC con funzione predittiva, il limitatore di velocità con regolazione anticipata e il sistema antifurto.

La gamma motori comprende due soluzioni: l'ibrido plug-in 1.5 e-Hybrid 204 CV e il 2.0 litri TSI 204 CV 4Drive, con prezzi di listino che partono rispettivamente da 51.000 euro e 49.950 euro.



