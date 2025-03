Automotive Dealer Day torna in scena tra incontri e futuro

Con un programma ricco di appuntamenti, Automotive Dealer Day - House of Mobility, tornerà in scena quest'anno dal 13 al 15 maggio a Verona, per la sua ventitreesima edizione e con con il titolo 'Decoding Revolution', con l'obiettivo di non limitarsi a osservare il cambiamento, ma di decifrarlo, offrendo chiavi di lettura concrete per il futuro della mobilità.

L'evento, ideato e organizzato da Quintegia e punto di riferimento per il settore automotive, offrirà un'analisi approfondita dei principali trend e delle dinamiche che stanno ridefinendo il mercato. L'obiettivo principale dichiarato è quello di individuare quali rivoluzioni del settore avranno un impatto concreto nei prossimi anni.

I contenuti e gli speaker dell'edizione 2025 sono stati curati dallo Scientific Advisory Board (SAB), l'organo strategico di Quintegia nato per consolidare e coniugare la visione interna dell'azienda con il contributo di esperti esterni, nazionali e internazionali. Durante l'evento verranno affrontati numerosi argomenti e tematiche che faranno da cornice a un dibattito completo.

Si parlerà, tra i tanti temi in calendario, anche di veicoli elettrici, aspettative del consumatore, marginalità, ma anche di capitale umano, nuovi brand e intelligenza artificiale.

Automotive Dealer Day offrirà un panorama completo e multidisciplinare, toccando molte altre tematiche di rilevanza strategica per il futuro della mobilità. L'evento si configura anche come un'occasione per confrontarsi, innovare e prepararsi alle sfide del domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA