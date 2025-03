Alla Milano Design Week 2025 debutta la Topolino Gallo

Fiat incontra l'eleganza e l'estro del marchio Gallo dando vita ad una Topolino davvero speciale.

In occasione della Milano Design Week 2025, i due brand danno vita a una collaborazione esclusiva, per celebrare la sostenibilità, la libertà di movimento e il potere del colore.

Protagonista indiscussa la piccola elettrica di casa Fiat vestita da Gallo viene lanciata con quattro inedite livree.

La prima è un omaggio alle inconfondibili righe multicolor Gallo, rielaborate partendo dall'iconico verde Topolino. Le altre tre versioni si ispirano ad altrettanti classici del marchio: le eleganti righe bicolore, la vivacità dei pois e un'iconica fantasia geometrica, leitmotiv della collezione PE 2025 e verranno svelate in occasione della Milano design week (8-13 aprile). Durante la Design Week, le quattro vetture circoleranno per la città, trasformandosi in un manifesto visivo del progetto: uno studio accurato di grafiche e colori che racconta un nuovo modo di vivere la mobilità urbana, tra estetica e responsabilità ambientale.

Le Topolino Gallo saranno inoltre disponibili per test drive. Per chi vorrà invece portare con sé un simbolo di questa collaborazione, Gallo dedica all'evento un'edizione speciale in limited edition di calze in morbido cotone: un must-have da collezione su cui la Topolino multicolor sfreccia colorando la città.



