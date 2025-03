Wec, anche Pascal Wherlein correrà la 24 Ore di Le Mans

Nello squadrone Porsche che correrà la prossima 24 Ore di Le Mans, a giugno, ci sarà anche Pascal Wehrlein, già campione DTM e di Formula E, nonché ex pilota in F1. Il talento tedesco condividerà l'hypercar 963 numero 4 con altri due driver ufficiali di livello assoluto: Felipe Nasr, tre volte trionfatore nel campionato IMSA, che si corre negli Stati Uniti; e Nick Tandy, l'unico ad aver completato il grande slam delle gare di durata ottenendo vittorie assolute nelle 24 Ore di Le Mans, di Daytona, di Spa-Francorchamps e del Nürburgring.

Le altre due Porsche 963 ufficiali, rispettivamente la numero 5 la numero 6, saranno affidate agli equipaggi formati da Julien Andlauer, Michael Christensen e Mathieu Jaminet e da Kévin Estre, Laurens Vanthoor e Matt Campbell.

"Competere per il team Porsche Penske Motorsport a Le Mans è un sogno che si avvera per me - ha rivelato Wehrlein - certo, voglio aggiungere altri titoli alla mia vittoria nel campionato mondiale di Formula E, ma il mio obiettivo principale è fare un ottimo lavoro per la squadra e imparare il più possibile".





