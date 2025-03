Vigna conferma la prima Ferrari elettrica entro l'anno

L'accelerazione e l'innovazione sono i legami ideali tra la natura di Prysmian e quella di Ferrari. E' il senso della partecipazione di Benedetto Vigna, amministratore delegato del Cavallino rampante, al Capital Markets Day di Prysmian. Vigna, protagonista di un dialogo davanti a una platea di analisti finanziari con l'amministratore delegato Massimo Battaini, conferma il lancio della prima 'rossa' elettrica entro l'anno annunciato lo scorso febbraio.

"Stiamo lavorando su un'auto che sarà svelata nel 4/o trimestre - afferma Vigna - che sarà unica, perché non ci limiteremo a mettere quattro ruote con una batteria e un motore, come fanno altri per motivi di costo nel mercato di massa".

"Stiamo creando qualcosa di entusiasmante - sottolinea - che renderà l'esperienza di guida unica". Un'auto che avrà "gli elementi distintivi" tipici della auto di Maranello. perché "quando entri in una Ferrari, interagisci con essa con gli occhi, con le orecchie, con il tatto". "L'auto elettrica rappresenta una sfida - spiega - ma non è nulla rispetto alla sfida di 78 anni fa, quando non esistevano nemmeno le strade".

"Se vogliamo essere leader - indica con l'evidente assenso di Battaini - dobbiamo osare". "Possiamo commettere errori? Certo - conclude - ma il problema non è sbagliare, il problema è non imparare dagli errori".



