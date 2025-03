Stellantis, in Abruzzo inaugura l'Innovation Training Center

Inaugura l'Innovation Training Center presso il complesso industriale Stellantis di Atessa, in Val di Sangro. L'iniziativa è della Fondazione ITS Academy Meccanica, Meccatronica e Informatica di Lanciano (Chieti), in collaborazione con Stellantis. L'obiettivo è quello di attivare un centro di formazione continua a sostegno delle imprese abruzzesi ed organizzare attività di upskilling e reskilling dei dipendenti in una fase di transizioni tecnologiche.

Alla cerimonia inaugurale erano presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l'assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, il presidente della Fondazione Its Academy Meccanica, Giuseppe Ranalli.

Il nuovo centro ha una superficie totale di oltre 300 mq, è dotato di cinque aule attrezzate per un totale di oltre 70 postazioni, due adibite alla formazione, rispettivamente con 25 e 16 postazioni, e una per attività miste tra laboratorio e formazione, che verrà allestita con attrezzature tecnologiche avanzate, con altre 30 postazioni. Il Centro sarà soprattutto dedicato ad attività di upskilling e reskilling dei dipendenti delle grandi e soprattutto delle piccole e medie imprese, oltre che dello stabilimento che lo ospita, attività che rappresentano oggi, non solo per le aziende, ma anche per i territori, fattori di competitività e di attrattività per nuove imprese insieme ad altri asset importanti come l'aggiornamento tecnologico.

"In un Paese come il nostro dove il mismach di competenze è tra i più alti d'Europa, siamo fermamente convinti che per affrontare le sfide delle transizioni in atto, bisogna ripartire dal capitale umano e mettere al centro la sua formazione - afferma Ranalli - Digitalizzazione, transizione elettrica, efficientamento energetico, Intelligenza artificiale, cyber security sono solo alcune delle sfide che le nostre aziende stanno affrontando e, in questo quadro, soprattutto le pmi rischiano di essere lasciate indietro. Dobbiamo fare sistema, fare meglio e fare di più".

"La sinergia tra territorio, istituzioni e aziende private è la strada giusta - dice Marsilio - capire qual è il genius loci, qual è lo spirito che anima un territorio, può arricchire l'esperienza di vita di tutti noi e delle nostre famiglie.

Complimenti anche ai ragazzi che hanno fatto la scelta giusta comprendendo bene quello che questo territorio può offrire e non a caso stanno puntando proprio sulla loro formazione per entrare nelle dinamiche occupazionali del territorio e magari continuare a vivere con le loro famiglie".



