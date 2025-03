Nel 2024 a Torino multe per 61,2 milioni di euro

Torino, con quasi 61,2 milioni di euro, è il Comune del Piemonte che nel 2024 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni per violazioni del codice della strada, collocandosi al quarto posto nella graduatoria italiana. È quanto emerso dall'analisi di Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, che ha messo in luce come, nel 2024, gli incassi dichiarati dai soli capoluoghi di provincia piemontesi abbiano superato i 77,1 milioni, valore in aumento del 13% rispetto al 2023.

Al secondo posto della classifica regionale, a grande distanza, si trova Alessandria, con 3,8 milioni di euro, seguito a poca distanza da Asti, con 3,1 milioni. Seguono Novara (2,6 milioni di euro), Vercelli (2,1 milioni di euro) e Cuneo (2 milioni di euro). Chiudono la graduatoria regionale, a pochissima distanza tra di loro, i Comuni di Biella e di Verbania che hanno incassato rispettivamente 1,11 milioni e 1,10 milioni di euro.

Torino risulta in vetta alla classifica anche delle multe pro capite, con 71,9 euro. Segue al secondo posto Vercelli, con un valore pro capite pari a 46,2 euro. Sul gradino più basso del podio si trova il Comune di Asti (42,3 euro).

A poca distanza tra loro si posizionano Alessandria (41,6 euro), Cuneo (37,5 euro) e Verbania (36,7 euro). Chiudono la graduatoria Biella (26,1 euro) e Novara, con un valore di multa pro capite di 25,6 euro.



