Ignazio La Russa in visita a Casa Ferrari di Shanghai

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, impegnato in una visita istituzionale in Cina, si è recato oggi a Casa Ferrari. "Oggi ho avuto il piacere di visitare Casa Ferrari a Shanghai, dove sono stato accolto da Giuseppe Cattaneo, Chief Executive Ferrari Greater China", ha scritto La Russa su Facebook. "Un luogo che incarna perfettamente l'eleganza e la tradizione del marchio Ferrari. La meravigliosa storia del Cavallino Rampante continua ad affascinare e a raccontarsi in tutto il mondo con la stessa passione e determinazione che hanno reso Ferrari un'icona globale, portando la tradizione italiana in ogni angolo del pianeta", ha aggiunto il presidente del Senato.

Il post del presidente del Senato

