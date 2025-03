Jeep: Catone, con la 4xe si completa la gamma Avenger

"Finalmente abbiamo l'Avenger 4x4, con la versione 4xe completiamo la gamma e non si tratta solo di una caratterizzazione estetica. Questa è un vettura ricca di contenuti sia tecnologici che stilistici adatta sia per l'uso quotidiano che per il fuoristrada. Con la versione 4xe siamo pronti ad aggredire il mercato dei B-Suv con clienti che hanno esigenze specifiche". Lo ha affermato incontrando i giornalisti durante i media drive internazionali a Fiesole, Fabio Catone, head of Jeep Brand Enlarged Europe.

"Grazie agli oltre 160.000 ordini dal momento del lancio - ha sottolineato Catone - Jeep Avenger è un grande successo. Con la versione 4xe completiamo l'offerta Jeep nel segmento B-SUV. La vettura è perfetta per la città, offrendo una guida silenziosa, sostenibile e fluida. Al tempo stesso è in grado di percorrere ogni tipo di terreno accidentato, dai sentieri sconnessi ai pendii più ripidi".

Una vettura che ha incontrato il favore dei clienti sin dal suo debutto. "Nel 2024 - ha affermato Catone - Jeep Avenger in Europa ha fatto da mattatore dove è stata ordinata in 135 mila unità (80 mila solo nel 2024) ed è risultato il primo Suv e il terzo veicolo più venduto in Italia. In particolare sul mercato UK ha ottenuto il +300% e +150% in quello di Francia e Olanda.





