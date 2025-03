Gruppo Volkswagen, più sicurezza con Valeo e Mobileye

I veicoli del gruppo Volkswagen basati sulla piattaforma MQB avranno un beneficio in termini di automazione e sicurezza grazie alla collaborazione del gruppo con Valeo e Mobileye, che entrerà nel vivo nei prossimi anni per migliorare sicurezza e comfort di bordo.

Ogni attore presente in questa partnership ha un ruolo specifico: Valeo fornisce centraline, sensori e soluzioni di parcheggio ad alte prestazioni; mentre Mobileye contribuisce con la propria piattaforma Surround ADAS, che include il processore EyeQ 6 High e le tecnologie di mappatura. Per la prima volta, quindi, questi elementi vengono integrati in un unico sistema, sostituendo più centraline con un'unità centralizzata. Inoltre, con questa collaborazione e grazie alla semplificazione dell'approvvigionamento trasversalmente ai marchio, il gruppo Volkswagen sta migliorando la sicurezza e l'automazione dei veicoli, garantendo al contempo uno sviluppo efficiente e sicuro, nonché soluzioni convenienti per i propri clienti. Oltre a poter lasciare il volante in condizioni specifiche e su tratti autostradali approvati, il sistema offrirà funzionalità come l'assistenza nel traffico, il rilevamento dei pericoli, l'assistenza al parcheggio, il monitoraggio del conducente e l'emergency assist a 360 gradi, insieme a soluzioni pronte per il futuro come i display di realtà aumentata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA