Federauto, più flessibilità per biocarburanti e mezzi pesanti

"Abbiamo apprezzato l'impegno della nostra presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel perseguire, davanti ai suoi omologhi nel Consiglio Ue, una decarbonizzazione dei trasporti all'insegna di una neutralità tecnologica improntata al pragmatismo e alla concretezza". Lo afferma il presidente di Federauto, Massimo Artusi. "Dopo la decisione di anticipare la verifica sui target CO2 per auto e furgoni e il rinvio delle multe per le case che non riusciranno a raggiungere gli utopistici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 già da quest'anno - prosegue Artusi - Federauto ha da subito considerato che si trattasse di una misura parziale e non decisiva, sostenendo la necessità di ridefinire il criterio di calcolo delle emissioni, valorizzando i biocarburanti (da non confondere con gli e-fuels, già autorizzati dopo il 2035 e, comunque, di alto costo e limitato impiego) e intervenendo da subito anche nel settore del trasporto pesante, che è quello che incontra le maggiori difficoltà spesso insormontabili nell'adeguarsi a una indistinta elettrificazione di massa.

Prendiamo, pertanto, atto con soddisfazione che il documento conclusivo del Consiglio europeo invita la Commissione a presentare senza indugio una proposta mirata di flessibilità aggiuntiva rispetto alla tappa del 2025 prevista dal regolamento che stabilisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per le autovetture e i furgoni e a portare avanti la revisione prevista da tale regolamento. Ma non possiamo evitare di sottolineare come continui a essere omesso ogni riferimento chiaro e definitivo sui temi strategici - biocarburanti e trasporto pesante - da noi evidenziati, lasciando trasparire un'intenzione di flessibilità limitata ad automobili e furgoni e comunque in continuità con la linea dell'elettrificazione totale. Ci auguriamo di essere smentiti dai fatti nelle prossime ore".



