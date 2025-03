Da ultima edizione nel 2009 torna il Melbourne Motor Show

Torna dopo una lunga assenza (l'ultima edizione risale al 2009) il Melbourne Motor Show che ospiterà nel Convention and Exhibition Centre della città australiana (MCEC) un evento di grande livello con nove debutti globali e una 'prima' per il mercato interno che, va ricordato, vale 1,2 milioni di auto (dato del 2024).

L'elenco delle Case auto e moto riunisce 22 nomi, tra cui Brabus, BYD, Deepal, Farizon, Foton, Kia, Geely, GWM, Isuzu, Leap Motor, Mahindra, McLaren, MG, Peugeot, Porsche, Savic Motorbike, Smart Car, Subaru, Tesla, Xpeng, JAC e Zeekr.

In particolare Peugeot sarà presente allo show tramite il suo distributore Inchcape, a cui fanno capo anche i marchi Mahindra e Brabus. Degli annunciati nove nuovi modelli ci dovrebbero essere alcune MG e probabilmente il debutto in pubblico del Kia Tasman 2025.

Probabile anche la presenza del fuoristrada Isuzu MU-X 2025 - lanciato in Australia a marzo - e della versione 2025 del Tesla Model Y. A sua volta Subaru dovrebbe portare al Melbourne Motor Show il modello ibrido Forester di nuova generazione.

Gli organizzatori hanno annunciato che saranno presenti anche 87 espositori aftermarket, tra cui Hot Wheels, Lego, Red Bull.

L'evento si svolgerà nelle due giornate di sabato 5 aprile e domenica 6 aprile presso il MCEC che si trova a South Wharf.





