Bmw Group al Salone del Mobile con 'Vibrant Transitions'

'Vibrant transitions' è il nome dell'installazione che Iil Bmw Group Design presenterà al Salone del Mobile, la fiera di design in programma a Milano dall'8 al 13 aprile. I visitatori, all'interno di Palazzo Borromeo d'Adda situato nel cuore della città, saranno invitati ad esplorare i mondi tematici di Bmw e Mini, tra stile e design personalizzato.

"Dal prossimo 8 aprile - ha commentato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bme Italia - racconteremo anche in questo luogo come per noi la mobilità a due e quattro ruote resti centrale nella vita delle persone, come espressione della libertà individuale. In questo senso 'Vibrant Transitions' propone un'esperienza sensoriale e immersiva in cui i visitatori potranno scegliere tra tre percorsi differenti e ognuno sarà libero di scegliere da dove partire".

Apertura e personalizzazione sono le parole d'ordine per la presenza del Bmw Group al Salone del Mobile di quest'anno, esattamente come i designer guardano al futuro con uno sguardo ottimista e una mente aperta alle contaminazioni tra discipline e brand. Per la prima volta in questo appuntamento, il team di design interpreta soluzioni tecnologiche e di mobilità che abbracciano più brand.

L'installazione mette in luce gli aspetti del design analogico e digitale dei brand Bmw e Mini, con in primo luogo le esperienze di guida personalizzabili. "Il nostro design della mobilità - ha spiegato Adrian van Hooydonk, head of Bmw Group Design - sta diventando sempre più ampio e variegato. Colori, materiali, luce, suono, geometria ed esperienze digitali si intrecciano in ogni progetto per creare esperienze emozionali e coinvolgenti per i clienti".

L'idea creativa alla base dell'installazione è stata quella di trasformare le transizioni in esperienze tangibili per i visitatori. Ciò è stato reso possibile dai flussi spaziali, dall'interazione tra il giorno e la notte e dalla fusione tra materialità e dimensione digitale. La sua realizzazione esplora gli affascinanti contrasti tra i marchi Mini e Bmw.

L'installazione 'Vibrant Transitions', allestita nella nuova House of Bmw, sarà aperta al pubblico dall'8 al 13 aprile, nell'ambito del Salone del Mobile di Milano. Gli orari di visita presso Palazzo Borromeo d'Adda, in Via A. Manzoni 41, sono: martedì 8 aprile, dalle 10 alle 14 e mercoledì 9 aprile e domenica 13 aprile, dalle 10 alle 19.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA