Automobili Mignatta, prime foto della monoscocca JM-SM

Sono state svelate le prime immagini della nuova monoscocca di carbonio JM-SM su cui sarà realizzata Rina, la Roadster biposto di Automobili Mignatta. Come indica la sigla JM-SM, acronimo di JM Super Monoscocca, è prodotta da JM, azienda impegnata da oltre un quarto di secolo nel campo dei materiali compositi e proprietaria del marchio Automobili Mignatta. Questa ossatura è stata pensata per coniugare elevate doti strutturali ad un peso contenuto e presenta una geometria a vasca all'interno della quale verranno integrate le sedute di guidatore e passeggero.

Nello specifico, ha una massa di appena 71 kg, una rigidezza torsionale di circa 101.000 Nm/grado, ed una rigidezza flessionale di 2,24 kN/mm. Si tratta di valori da riferimento nel settore auto, per una struttura che è possibile adattare, senza difficoltà, a diverse configurazioni meccaniche.

Nella Rina Roadster, che si svelerà l'8 maggio 2025, e sarà assemblata a mano presso Valfenera d'Asti (Piemonte), in appena 30 unità, la nuova monoscocca contribuirà a mantenere il peso a secco nell'ordine dei 1.000 kg.

"La JM-SM di Rina è una struttura caratterizzata da una rigidezza straordinaria, sia in termini flessionali sia in termini torsionali, frutto di un utilizzo sapiente della fibra di carbonio e delle tecniche di laminazione - ha dichiarato Andrea Chiumello, chief engineer della monoscocca di Rina - la costruzione beneficia pure di un impiego ottimale di materiali riempitivi, come schiume e honeycomb, capaci di assicurare un peso complessivo minimo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA