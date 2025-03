Skoda Superb festeggia 90 anni dall'inizio della produzione

Novant'anni fa, Škoda iniziava la produzione della Superb presso il suo stabilimento di Mladá Boleslav, un modello che divenne rapidamente sinonimo di un'esperienza di guida confortevole, raffinata e dinamica. La produzione in serie iniziò nel marzo 1935 e il primo modello, la Škoda 640 Superb, era alimentato da un motore a sei cilindri che erogava 55 CV (40,5 kW). Fin da subito, la Superb presentava freni idraulici e un moderno sistema elettrico a 12V.

Il fiore all'occhiello della gamma divenne il motore V8 da 4,0 litri da 96 CV (70,7 kW). Con uno spazio generoso per sette passeggeri, la Superb era disponibile con diverse lunghezze di passo e vari stili di carrozzeria, tra cui versioni decappottabili e personalizzate. Al termine della produzione nel 1949, furono realizzati circa 890 esemplari di auto passeggeri e 1.630 versioni militari, tra cui una versione unica 4ž4. Nel 2001, il leggendario nome tornò con la prima Škoda Superb della generazione moderna. La popolarità della Superb è cresciuta notevolmente nel corso delle generazioni.

La prima generazione moderna, prodotta dal 2001 al 2008, ha visto la vendita di 137.000 unità. Il suo successore, introdotto nel 2008 e disponibile per la prima volta sia come berlina che come Estate, ha raggiunto 618.000 vendite, con il 65% dei clienti che ha scelto la berlina. La terza generazione, lanciata nel 2015, ha continuato questa forte crescita, con 805.000 unità vendute, di cui il 56% erano modelli Estate.

Ora giunta alla sua quarta generazione, la Superb è disponibile come Hatchback o Wagon, con una scelta di motori a benzina e diesel, oltre a motorizzazioni mild-hybrid e plug-in hybrid. Le varianti plug-in hybrid, la Superb Estate iV e la Superb Hatch iV, offrono un'autonomia elettrica di oltre 120 km.

I clienti possono anche scegliere tra trazione anteriore o integrale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA