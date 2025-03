Raid contro auto in sosta a Novoli e San Jacopino

Ancora auto con i vetri in frantumi e razziate all'interno tra San Jacopino e Novoli. A denunciarlo è il presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni. "Solo da domenica scorsa abbiamo ne abbiamo contate almeno sette, danneggiate e derubate". Sempre sul fronte sicurezza, Gianfaldoni rilancia l'allarme sull'aumento della presenza di spacciatori nel quartiere e i crescenti episodi di furti e aggressioni nei supermercati tra via Galliano e via Toselli. "Per questo stiamo organizzando una protesta composta e volta a sensibilizzare tutte le istituzioni e forze dell'ordine. Non possiamo andare a fare la spesa con la paura".



