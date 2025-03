Ferrari Purosangue, con la cura Novitec arriva a 755 CV

Novitec propone un kit di elaborazione per la Ferrari Purosangue, il primo veicolo a ruote alte entrato a far parte della gamma del cavallino rampante.



Esteticamente, la vettura presenta elementi aerodinamici che possono essere realizzati in carbonio o in plastica PUR-Rim e, in questo caso, possono essere verniciati anche nello stesso colore della carrozzeria. Con questo bodykit, la Purosangue raggiunge una larghezza di 2,09 metri, ben 6 centimetri in più rispetto al modello di serie.

Il doppio spoiler all'anteriore è studiato per incrementare la deportanza alle alte velocità, mentre il cofano può essere rivisto con ulteriori elementi in carbonio. Dietro spiccano il diffusore, lo spoiler e l'ala sul tetto, mentre la fiancata, oltre ai nuovi pannelli sottoporta ed alle cornici dei retrovisori in carbonio, sfoggia cerchi da 22 e 23 pollici, rispettivamente per l'asse anteriore e posteriore, realizzati da Vossen per Novitec.

Il V12 da 6,5 litri, montato in posizione anteriore centrale, guadagna 30 cavalli per una potenza totale che tocca quota 755 CV. Diverse le offerte per l'impianto di scarico tra cui anche una variante in Inconel, il materiale utilizzato sulle F1, con placcatura in oro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA