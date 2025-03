ChangAn, la Germania il primo mercato europeo

ChangAn, uno dei più grandi produttori cinesi ha scelto la Germania per fare il suo ingresso nel Vecchio Continente e durante la presentazione Zhu Huarong, presidente del marchio, ha condiviso la visione, i futuri piani d'investimento e i prossimi modelli in arrivo.

A Mainz, in Germania, il colosso cinese ha presentato l'evoluzione dell'azienda che prosegue con l'approccio "In Europa, per l'Europa", iniziato con la creazione del primo Centro Design Europeo in Italia oltre vent'anni fa, passando per lo sviluppo graduale di ulteriori operazioni e personale locale, fino ai futuri piani di investimento nella ricerca e sviluppo (R&D) e nella produzione locale. L'ingresso nel mercato europeo prevede l'aumento delle partnership, passando da 100 concessionari in 10 paesi europei entro la fine del 2025 a oltre 1.000 entro la fine del 2030. A tal fine, l'azienda ha firmato memorandum d'intesa (MOUs) con concessionari in Portogallo, Grecia e altri paesi, stabilendo anche accordi di distribuzione in Scandinavia. Mentre in Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, ChangAn Automobile gestirà società nazionali di vendita proprie. Per quanto riguarda l'aftermarket, ChangAn sta allestendo il suo primo hub europeo per i ricambi nei Paesi Bassi, che servirà come punto di distribuzione centrale per la rete di concessionari e servizi.

A seguito della presentazione della strategia, ha fatto il suo debutto europeo il primo degli otto modelli previsti per i prossimi tre anni: Changen Deepal S07, il suv 100% elettrico con una valutazione di sicurezza a cinque stelle Euro NCAP, che combina tecnologia avanzata con sensibilità di design europeo. La distribuzione in Europa del nuovo modello è prevista per il prossimo mese di aprile dapprima in Scandinavia, seguita da Germania, Paesi Bassi e Regno Unito.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA