A Vicenza Classic Car Show, in mostra la storia motoristica

E' tutto pronto per la seconda edizione di Vicenza Classic Car Show, l'appuntamento di primavera con il motorismo classico e contemporaneo in scena da venerdì 28 a domenica 30 marzo, nei padiglioni della Fiera di Vicenza.

Tra i protagonisti, anche le federazioni di categoria che tornano alla manifestazione come testimoni di un ricco patrimonio automobilistico.

ACI Storico - AC Vicenza sarà presente con un proprio stand a Vicenza Classic Car Show, esponendo alcuni modelli iconici del motorismo ed animando il fine settimana della kermesse, con presentazione di libri e talk che affronteranno i temi di maggiore attualità per il motorismo storico e non solo. Sul palco si alterneranno anche molti campioni delle corse.

Tra gli appuntamenti, sabato 29 marzo, ci sarà anche quello con Davide Cironi, fondatore di Drive Experience, Andrea Farina, giornalista responsabile Classic di Motor1.com e David Giudici, direttore testate giornalistiche ACI Editore, che si confronteranno sulla passione dei giovani per le auto storiche.

Il 30 marzo, il palco ACI Storico - AC Vicenza sarà invece animato dalla famiglia Marzotto, che alle 11.30 racconterà le gesta sportive, in collaborazione con Giorgio Nada Editore, e da Miki Biasion, che chiuderà il programma dello stand alle ore 15.

Nello stand saranno esposte una Dallara Stradale di ultima generazione, interamente in fibra di carbonio ed una Ferrari F355. Sabato 29 aprile, inoltre, dalle ore 10.30, si svolgerà un nuovo raduno organizzato dal mensile Youngclassic presso lo spazio esterno al Padiglione 7 del polo fieristico.

ASI Automotoclub Storico Italiano, dal canto suo, partecipa a Vicenza Classic Car Show con lo spazio 'ASI Village' che ospita i suoi Club Federati in rappresentanza dell'ASI Club Nordest.

Molto ricca e ricercata anche la scelta dei modelli esposta dai club alla Fiera di Vicenza per celebrare l'importanza culturale e sociale del motorismo storico.

Non mancheranno anche le due ruote: tra queste, allo stand ASI, si potranno ammirare due Bmw storiche, per ricordare l'appuntamento con ASI MotoShow 2025 in programma dal 9 all'11 maggio a Varano de' Melegari. I biglietti di Vicenza Classic Car Show si possono acquistare sul sito ufficiale della manifestazione.



