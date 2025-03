Ultima domenica ecologica a Frosinone, multate 60 auto su 156

Su 156 autoveicoli controllati 60 sono risultati non in regola e per questo sono stati multati: è il risultato della quarta ed ultima domenica ecologica del periodo 2024 / 2025 che ha isolato il centro abitato di Frosinone al fine di contenere il fenomeno dello smog. Stop alle auto dalle 8 di questa mattina alle 18 di questa sera con eccezione per i veicolo elettrici, ibridi e dei servizi pubblici. Ad oggi Frosinone ha registrato 29 sforamenti dei limiti massimi di smog previsti dalla normativa e cioè una concentrazione di 50 microgrammi per metro cubo che non possono essere superati per più di 35 giorni all'anno. Una soglia che al momenti, in Ciociaria, risulta superata da Ceccano (37) mentre Cassino si avvicina pericolosamente al limite (26). A Frosinone alta la centralina dell'Agenzia Regionale per la Protezione e dell'Ambiente posta sopra il Centro Polivalente è invece a quota 5. Valori più accettabili nel resto della Valle del Sacco: Ferentino si attesta a 7 superamenti, Anagni sta a quota 3, mentre Alatri ha superato solo 2 volte il limite. Il valore di riferimento, quello del Comune di Fontechiari che dovrebbe avere l'aria tra le migliori, risulta a zero.



