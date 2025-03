Safari Rally Kenya, vittoria di Evans su Toyota Yaris Rally1

Strade dissestate e lente e poi velocissime hanno caratterizzato l'edizione 2025 del Safari Rally Kenya, terzo round del campionato del mondo rally FIA. La vittoria è andata al pilota gallese del team Toyota Gazoo Racing, Evan in coppia con Martin su Toyota GR Yaris Rally1.

Bella la battaglia con il rivale del team Hyundai, Ott Tänak che però ha terminato la gara a oltre un minuto dal leader. Per Evan è la seconda vittoria stagionale (dopo quella conquistata in Svezia) e, con questo risultato, ha ottenuto il più grande vantaggio (36 punti) nel campionato mai registrato dopo tre round di una stagione del WRC dei 14 in programma. Il suo ultimo successo è stato costruito su un impegnativo percorso di quattro giorni che è iniziato a Nairobi giovedì e si è spinto nel cuore della spietata Great Rift Valley del Kenya.

Evans è passato in testa venerdì, quando il leader iniziale Tänak ha subito un ritardo a causa di un albero di trasmissione rotto sulla sua Hyundai i20 N Rally1, e da quel momento non ha più guardato indietro. Tuttavia, non è stata una corsa senza problemi per il pilota gallese che ha superato deflazioni delle gomme e testacoda nelle fasi iniziali del rally, per poi gestire con attenzione un problema elettrico durante l'ultima tappa di domenica. Tänak ha ridotto il divario nelle fasi finali, ma Evans è rimasto saldo, entrando a far parte di un gruppo ristretto di piloti britannici che hanno conquistato il Safari, seguendo le orme delle leggende Colin McRae e Richard Burns. Terzo gradino del podio per il campione del mondo in carica Thierry Neuville, che ha concluso a 2 minuti e 22,1 secondi di distanza, dopo un fine settimana ricco di drammi. I problemi del belga sono iniziati venerdì con una penalità di un minuto per un cambio di cambio ritardato, seguita da altre penalità per un falso avvio e un arrivo tardivo mentre cercava di riparare i danni al sistema di raffreddamento della sua auto sabato. Il prossimo appuntamento del WRC sarà il Rally Islas Canarias in programma dal 24 al 27 aprile.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA